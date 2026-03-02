女優の内田理央(34)が2日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「月9ドラマ #ヤンドク 今夜8話放送」と書き出した内田。撮影合間の派手メーク、ネイルの写真をアップした。「コトの謹慎中…わたくし麗奈が具合悪くなってしまいます」とみどころを説明。「どうなるうううう？！？！？！是非ご覧ください」と添えた。