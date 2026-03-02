フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が2日までに自身のインスタグラムを更新。撮影オフショットを公開し、注目を集めている。「久しぶりの撮影」と書き出し、デニムのショーパンに青いシャツを合わせたコーデで撮影に臨むオフショットを複数枚公開。「昨日の夜、花粉で目が真っ赤になってどうなることかと思いましたが、朝イチで薬を飲んで挑んだら、なんとかなりました！」と花粉症にも対応できたことを報告した。「オフシ