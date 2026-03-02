ロックバンド・KANA-BOONが2日、公式Xを更新。ライブ活動を再開すると発表した。【ソロショット】復帰したKANA-BOONのボーカル＆ギター・谷口鮪同バンドは現在、47都道府県を周るツアー「CRITICAL HIT PARADE」を実施中。2月28日の岡山・YEBISU YA PRO公演と、3月1日の山口・周南RISING HALLの2公演について、メンバーの谷口鮪（Vo./Gt）がインフルエンザB型に感染したと診断を受け、2公演の開催を見合わせると発表していた。