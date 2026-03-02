2日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスはファン感謝祭「SPRINGS Fan Fes 2026（スプリングス ファンフェス 2026）」を5月2日（土）に開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 本イベントは佐賀県鳥栖市のサロンパスアリーナを会場に実施予定。時間は18:00～20:00（16:00開場予定）となっている。 招待対象はファンクラブのダイヤモンド会員、プラ