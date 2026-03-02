女性デュオ「花＊花」が2026年3月1日付で、所属事務所をオフィスハナタバ合同会社から株式会社サンミュージックプロダクションに移籍することが発表されました。 【写真を見る】【 花＊花 】サンミュージックへの移籍を発表25周年を経て「新たな挑戦」へ旧事務所とも業務提携を継続今回の移籍について、花＊花は「更なる表現の可能性を広げ、新たな挑戦を行うための前向きな決断」と説明しています。移籍後は株式会社サ