国立研究開発法人・情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が国内のＩｏＴ機器を対象に毎月行っている調査で、ＩＤやパスワードが脆弱（ぜいじゃく）で不正アクセスのリスクが高い機器の検知件数が２０２５年は累計１７万件超に上ったことがわかった。調査対象の拡大などにより検知件数は年々増加している。カメラをのぞき見されたり、サイバー攻撃に悪用されたりする恐れがあり、担当者はパスワードの見直しなどの対応を呼びかけている。