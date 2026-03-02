「京アニ」として知られる京都アニメーションが2日、公式Xを更新。代表取締役社長の八田英明（はった・ひであき）さんが2月16日に76歳で亡くなったと発表した。「弊社代表取締役社長八田英明（はったひであき）が2026年2月16日に逝去いたしました（享年76）。生前のご厚誼に深く感謝いたしますと共に、謹んでご通知申し上げます」と声明で発表。「故人は、1985年の弊社設立から四十余年にわたり『よってたかって作る』を合言葉に、