2月17日に報じられた、タレントのMEGUMIとお笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまの熱愛。久々の“ビッグカップル”の誕生に、世間はわいている。「2月17日の『週刊文春電子版』で、MEGUMIさんとくるまさんが交際していると伝えられました。MEGUMIさんは2008年、ロックバンド『Dragon Ash』の降谷建志さんと結婚し、長男をもうけましたが、2023年に離婚。今回、新たなパートナーとの関係が浮上したというわけです」（ス