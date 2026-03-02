俳優の井浦新が２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。平和への強い想いをつづった。米国とイスラエルによるイランへの攻撃が世界的な衝撃を与えていることを受けている中、井浦は「争いは負の連鎖しか生まない。憎しみはさらに憎しみを呼ぶ。ＳＴＯＰＴＨＥＷＡＲ．ＣＨＯＯＳＥＰＥＡＣＥ．」と平和を強く訴えた。続けて「政治の判断の裏で、日常を生きる人々が犠牲になる。犠牲になるのはいつも民間人だ。だからこそ、