ＷＢＣ１次ラウンドＣ組（東京）の主催者は２日、入場者による写真や動画の投稿についてプロ野球ルールを適用すると発表した。写真の投稿は常に可能になり動画も一定時間内の条件をクリアすれば試合後の投稿も許可される。この日、禁止事項として「ライブ配信、明らかに営利を目的とする配信・投稿、三脚やパソコンを使用しての撮影、身体の一部を強調した撮影、撮影を拒んでいる人（観客、職員ら）の撮影」が明記された。主