2026 ワールドベースボールクラシック東京プール presented by ディップ 強化試合5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加する韓国代表が2日、京セラドームで阪神との強化試合に臨み3-3で引き分けた。3日にはオリックスと戦う。韓国は初回、阪神先発の才木浩人投手を攻め立て、2死一、二塁からムン・ボギョン内野手が中前に先制適時打。アン・ヒョンミン外野手も左翼線二塁打で続き2点を先行した。