【モデルプレス＝2026/03/02】東京地下鉄（以下「東京メトロ」）は、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』の発売に伴い、3月2日より、ポケモンに登場する「メタモン」をテーマにした特別広告を掲出。期間中、東京メトロの駅構内および車内を「メタモン」がジャックする。【写真】メタモン、半蔵“モン”線の車内全体をジャック◆「メタモン」半蔵門線をジャック今回のコラボレーションは、メタモンの体の色と半蔵門線の路