資料マスク 岡山市は2日、市内の小学校と中学校の計7校で、合わせて70人がインフルエンザとみられる症状で欠席したと発表しました。 3日から1施設が学年閉鎖（小学校１）、6施設が学級閉鎖（小学校4、中学校２）の措置をとります。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。