女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は３日に、第１０７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、フィリピンに行って滞在記を書いてみないかと誘われた、ヘブン（トミー・バストウ）。トキ（郄石あかり）への英語のトレーニングにも力が入る。しかし、トキもがんばっては