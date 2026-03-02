オリックスは２日、楽天との開幕戦（２７日・京セラドーム大阪）で人気アイドルグループ「なにわ男子」の藤原丈一郎が始球式を務めると発表した。大のオリックスファンを公言する藤原は、２２年から５年連続５回目となる本拠地開幕戦“登板”。「今年も京セラドーム大阪で開幕戦の始球式を務めさせていただくことになりました！なにわ男子デビュー５周年に５年連続５回目の始球式！５という数字に縁を感じます！ＧＯ！ＧＯ