掛川西高（静岡）の卒業式が２日に行われ、昨秋のプロ野球ドラフト会議で中日に育成２位で指名された石川大峨内野手（１８）が参列した。２年生だった一昨年の全国高校野球選手権では同校の６０年ぶり夏の甲子園１勝に貢献したスラッガーが、高校３年間をともに過ごした球友たちと写真撮影。後輩たちにはサインをせがまれたりと、別れを惜しんだ。精強な顔つきとなった石川が式典に出席した。１月上旬に入寮し、新人合同自主ト