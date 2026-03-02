日本ハムは２日、エスコンフィールドで２０２６年シーズンに向けて開発した「選手プロデュースグルメ」２商品、「選手グルメ」５商品を発表した。選手が自らメニュー内容を考案し、開発まで携わる「選手プロデュースグルメ」には、新たに郡司裕也捕手、野村佑希内野手が参戦。ワインに合う商品を考えたという郡司は、昨季のサヨナラ弾後のお立ち台での名言から「さすカニ俺、カッコイイ！カニクリームパスタ」（２０００円）