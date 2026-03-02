◆ＷＢＣ強化試合阪神３―３韓国（２日・京セラドーム大阪）阪神が４点目を奪えず、韓国と引き分けに終わった。先発の才木は３回５安打２失点。初回に４本の長短打を浴びて２点を失ったが、２回以降は変化球を効果的に投げ分けて韓国打線に的を絞らせなかった。直球の最速は１５３キロで、計５三振を奪った。打線は２点を追う２回に３本の長短打で一時逆転した。高寺の中犠飛で１点差に迫り、小野寺が左翼へ同点の適時二塁