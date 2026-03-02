◇WBC東京プール強化試合チェコー巨人2軍雨天中止（2日、宮崎）ひなたサンマリンで予定されていたチェコと巨人2軍との試合は雨天中止となりました。宮崎は朝から雨に見舞われていて、1試合目のソフトバンクとオーストラリアの試合も中止に。3日には午前11時からオーストラリアと巨人2軍の試合がサンマリンで予定されています。