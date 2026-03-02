大手映画会社の東映が、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「MerchonDemand（マーチオンデマンド）」のラインアップに、菅原文太主演の映画「トラック野郎男一匹桃次郎」（監督鈴木則文）をモチーフにデザインしたアパレル商品を追加し、3月2日から販売を開始した。マーチオンデマンドとは、ブランドの作品や製作者となるクリエーターがオリジナルの作品を登録し、Amazonが客の注文を受けてから、その作品