2日、衆議院予算委員会において、国民民主党の長友慎治議員が、飲食料品の消費税率ゼロ％化に伴う「スマレジ」導入支援と現場の負担について質問した。【映像】赤沢大臣が“身振り手振り”で「スマレジ」を説明した瞬間（実際の様子）長友議員は、高市総理が赤沢経済産業大臣に対し、税率変更に柔軟に対応できる「スマレジ」システムの普及を急ぐよう指示したことに触れ、「このスマレジ、テレビを見ている皆様、ラジオをお聞