「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）阪神は韓国代表に引き分けた。先発の才木は初回に１死一、二塁のピンチを招くと、ムン・ボギョン、アン・ヒョンミンに連続で適時打を浴び、２点を先制された。ただ、その後は抑え、３回５安打５奪三振２失点でマウンドを降りた。打線は序盤に先発のクァク・ビンを攻め立てた。二回１死一塁から中川の右前