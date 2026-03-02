ヤクルトは３日、兵藤祐貴氏、前田智子氏の２人が今季から神宮球場のスタジアムＭＣを務めると発表した。兵藤氏は愛媛・済美で甲子園出場経験のある元高校球児。大学時代、一言も英語を話せない状態でカナダに渡り、スタンドアップコメディーを経験したキャリアを持つ。球団を通して「長い歴史と数えきれないドラマが積み重ねられてきた神宮球場という特別な場所で“声”という役割を任せていただけることを心から光栄に思って