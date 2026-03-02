◆ＷＢＣ強化試合阪神３―３韓国（２日・京セラドーム大阪）阪神・才木浩人投手が先発し、３回５安打２失点だった。１５０キロ超の直球と改良を重ねるフォークを武器に５奪三振。「すごくいい感じだったと思います。フォークの感じも良かったですし、真っすぐの微調整だけかなっていうところなので。あとはイニング投げながら」と手応えをつかんだ。侍ジャパンがＷＢＣ１次ラウンドで対戦する韓国打線の印象も丁寧に説明。初