◇強化試合韓国3─3阪神（2026年3月2日京セラD）韓国代表は2日、京セラドームで阪神と強化試合を行い3─3の引き分けだった。この試合から合流したメジャー組はジャイアンツの李政厚外野手（27）が2安打を放つなど、好調ぶりを見せた。打線は初回、先頭・金倒永（キム・ドヨン）のボテボテのゴロが三塁への内野安打となると、1死一塁からイ・ジョンフが中前打で好機を拡大。次打者のウィットコム（アストロズ）は捕邪飛に