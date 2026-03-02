◆第５６回春季全国大会小学生の部東日本ブロック予選▽代表決定戦埼玉新座ボーイズ（Ｂ組１位）５−３都筑中央ボーイズ（Ｃ組２位）（２月２３日、新座市営馬場運動場）代表決定戦４試合が行われた。埼玉新座は牛山陽仁（６年）が決勝の２点本塁打を放って逆転勝ち。深谷は５点差をはねのけ、昨夏に続く全国を決めた。昨年１２月初開催のＭＬＢカップで準優勝の勝呂、富士見も代表権を射止めた。４チームは東日本ブロッ