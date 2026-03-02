◇NBAレイカーズ128ー104キングス（2026年3月1日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が1日（日本時間2日）に本拠地キングス戦で3戦ぶりに復帰。途中出場で得意の3Pシュートを2本決めるなど8得点をマーク。チーム大勝で2連勝を飾った。試合後に桶谷HC新体制でホーム2連戦に臨んだ日本代表について言及した。3戦ぶりに復帰した八村は途中出場で得意の3Pシュートを2本決めるなどチームの勝利に貢献し