俳優の松雪泰子（53）が、2日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。インストラクターの資格を取得したことを話した。【写真】黒のタイトワンピでスレンダーボディあらわな松雪泰子司会の黒柳徹子（92）から「資格を取得したんですって？」と聞かれ、「コロナの時にちょっと…時間が空いた時があったので、その時にセルフメンテナンスできる運動を学びたいなという風に思いまして」といきさつを語った。