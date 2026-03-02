２０２４年１２月に米国へ移住したお笑い芸人のゆりやんレトリィバァのモデル姿にフォロワーは二度見した。インスタグラムで「ＣＲＥＡ２０２６年春号３月６日発売」と雑誌の最新号に登場したことを報告。「小田切ヒロさんにメイクをしていただいて対談させていただきました」と人気メーキャップアーティストの手で変身。「表紙、ひょうきん、ひょうたん（？）ｈａｐｐｙたのしすぎました。。。大笑いしてめっちゃ勉強になり