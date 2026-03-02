女優の松雪泰子（53）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。25歳になる長男の職業を明かした。松雪は1991年、18歳の時に女優デビュー。私生活では1998年3月に「ザ・スリル」ギタリストGAKU（門脇学）と結婚し、2001年に長男を出産するも、04年12月に離婚した。今年芸能生活35周年を迎える。長男について、松雪は「大学を出て俳優の道に」と告白。子供の頃から舞台鑑賞に同行させており、公