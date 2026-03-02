横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は２日、雪に関する気象情報を発表した。神奈川県内は「南岸低気圧」の影響で３日明け方から雨が降り、午後には西部の標高の高い山地や峠を中心に雪になる見込み。４日にかけて積もる恐れがあるとして、路面の凍結や交通への影響に注意するよう呼びかけている。気象台によると、前線を伴った低気圧が３日から４日にかけて本州の南岸を東北東へ進む見込み。気温が予想より低くなるなど