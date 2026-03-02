オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が?ノーゴール地獄?にはまっている。上田は０―２で敗れた１日のアウェー・トゥエンテ戦に後半１７分までプレーし、ノーゴールに終わった。これで無得点に終わった。自身同クラブ公式戦１００試合目の節目だったが、自らのゴールで祝うことができなかった。これで４得点をマークした昨年１２月６日のズウォレ戦以降、不発が続き、リーグ１８得点を挙げた今季前半と