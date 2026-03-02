米軍のイランへの攻撃で、新型短距離弾道ミサイル「ＰｒＳＭ」が実戦デビューした。ＰｒＳＭは以前の地対地ミサイル「ＡＴＡＣＭＳ」よりも数百キロ遠くまで飛行可能だという。米国の防衛ニュース・分析サイト「ウォー・ゾーン」が１日、報じた。米軍は、イランに対する継続中の作戦の一環として、ＰｒＳＭ（プレシジョン・ストライク・ミサイル＝精密打撃ミサイル）を使用した。ＰｒＳＭは約２年前に配備が始まったばかりで、