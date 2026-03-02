フジテレビ系春ドラマの主演が一堂に会する「FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING」が2日、東京・台場の同局で行われ、『夫婦別姓刑事』(4月14日スタート、毎週火曜21:00〜)で橋本愛とW主演する佐藤二朗が、今作に込めた思いを述べた。佐藤二朗佐藤は、橋本と並んで「親子にしか見えないかもしれないけど夫婦なんです」と強調しながら、「秋元康さんの企画なんですけど、最終話は驚がくのラストが待っている、というふうにマイナビニュ