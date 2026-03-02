牛丼チェーン「すき家」などを展開するゼンショーホールディングス（HD）傘下のカフェ「モリバコーヒー」が、2026年2月28日をもって全店閉店した。同店の公式Xアカウント（@moriva_coffee）が3月1日に発表し、SNS上では悲しむ声が相次いでいる。「よくお世話になりました。寂しい」ゼンショーHDの完全子会社・善祥カフェが運営するモリバコーヒーは、全てのコーヒーをフェアトレードで提供することをブランドの柱に掲げ、「ブナの