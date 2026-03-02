イランのアラグチ外相は、1日に放送されたインタビューで、アメリカやイスラエルの攻撃で死亡したハメネイ師の後継者が近く選出されるとの見通しを示しました。アラグチ外相は中東のテレビ局、アルジャジーラのインタビューに応じ、「アメリカやイスラエルによる攻撃の目的がイランの現在の体制を崩壊に追い込むことだとしたら、それは不可能に近い」と強調しました。その上で、「あすかあさってには新しい指導者が任命される」と