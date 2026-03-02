中国国家統計局は2月28日、「2025年国民経済と社会発展統計公報」を発表しました。速報値によると、2025年の中国の国内総生産（GDP）は140兆1879億元（約3189兆7093億円）で、前年比5．0％増加しました。経済規模は初めて140兆元の大台を突破しました。そのうち、第一次産業の付加価値は9兆3347億元（約212兆3933億円）で、前年比3．9％増加しました。第二次産業の付加価値は4．5％増の49兆9653億元（約1136兆8655億円）、第三次産