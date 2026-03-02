◇WBC強化試合阪神3―3韓国代表（2026年3月2日京セラドーム大阪）韓国代表との強化試合に先発した才木浩人投手（27）は初回に4安打を集中され、2点の先制を許したが、2回からはしっかり修正。直球の球威と角度のあるフォークを有効に使い、3回5安打2失点にまとめた。「すごくいい感じだった。フォークも感じが良かったし、真っすぐの微調整だけかな。あとはイニングを投げながらって感じですよね」2回に8番、9番打者か