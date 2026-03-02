大相撲春場所（8日初日・エディオンアリーナ大阪）で初の綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）が2日、堺市の音羽山部屋で時津風一門の連合稽古に参加した。関脇・霧島（29＝音羽山部屋）、小結・若元春（32＝荒汐部屋）と計9番取って7勝2敗。霧島に寄り切られて天を仰ぐ場面もあったが、全体的には前傾姿勢から鋭く攻め込む相撲が目立った。稽古を見守った音羽山親方（元横綱・鶴竜）は「毎日見ているわけではないが、