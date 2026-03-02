ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するエンゼルス菊池雄星投手（34）が、1日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演し、侍ジャパンへの思いを語った。意外にも、今回が初の侍ジャパンとなる。2月の宮崎キャンプから侍ジャパンに合流。初めて袖を通すジャパンのウエアに、「悪くないでしょ？似合ってる？」と笑った。西武から19年にメジャー挑戦。マリナーズ、ブルージェイズ、アストロズと渡り歩き、