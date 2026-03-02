◇WBC強化試合 韓国 3-3 阪神(2日、京セラドーム)WBCの強化試合として韓国代表と対戦した阪神。「3-3」の引き分けでゲームセットとなりました。先発マウンドにあがったのは才木浩人投手。初回はヒットで2アウト1、2塁のピンチを招くと、2本のタイムリーを浴びます。それでも以降は状態を持ち直し、変化球も駆使しながら5つの空振り三振を記録。3回2失点でマウンドを降りました。この間に阪神打線は猛攻。初回は三者凡退に倒れるも