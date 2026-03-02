アメリカ国防総省とAnthropicの間で進められていた、2億ドル(約310億円)規模の機密システム向けAI契約交渉が2026年2月末に決裂しました。この交渉の破綻は、AI技術の軍事利用における倫理的境界線、特にアメリカ市民に対する監視や完全自律型兵器の運用を巡る深い対立が原因となっていますが、国防総省側は最後まで技術の無制限な使用を求めていたと報じられています。Inside Anthropic’s Killer-Robot Dispute With the Pentagon