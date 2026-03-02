◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファーストステージ◇Ｄエリア第１節▽ブロック１０多摩川ボーイズ１３−０横浜南ボーイズ（２月２２日、横浜南ボーイズ市原グラウンド＝４回コールド＝）中学生の部が２月２２日、開幕した。東日本ブロック１７７チームが参加する最大規模の大会は、今年からファーストステージ（Ｓ）で４つのブロックに分かれ、リーグ戦形式で各チームが４試合を消化。上位８チーム計３２