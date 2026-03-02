◆強化試合オリックス―台湾（２日・ＳＯＫＫＥＮ）＝雨天中止＝ＷＢＣで日本と同じ１次ラウンドＣ組の台湾は、オリックスと強化試合を行う予定だったが、雨天中止となった。ナインは軽めの練習で調整。アスレチックス傘下でプレーする荘陳仲敖投手（２５）が記者会見に臨み、６日の日本戦（東京Ｄ）に向けて大谷翔平（ドジャース）の「攻略法」を研究したと明かした。その教材となったのは、２４年の米大リーグ・地区シリー