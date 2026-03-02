Ｊ１千葉は２日、千葉市内でホーム・柏戦（７日・フクアリ）に向けた練習を公開した。２日間のオフ明けで選手は約２時間汗を流した。前節・町田戦で体調不良から復帰し先発フル出場したＭＦ日高大は次戦の「千葉ダービー」柏戦へ「自分たちのクオリティーと質と強度を出して戦いたい」と意気込んだ。柏には開幕前の１月３１日に行われたプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」でシュートを打てず、打たれと内容の差で完敗。「