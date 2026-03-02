◆第２１回大田区長杯▽準決勝志村ボーイズ７―３江戸川京葉ボーイズ（２月２３日、大田スタジアム）第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日、大田スタジアムほか）東京都東支部予選を兼ねて行い、志村ボーイズが２年連続の決勝に進出した。志村は代打・今井佑哉（２年）が勝ち越し三塁打を放ち、７―３で江戸川京葉ボーイズを下した。決勝戦は３月１日９時から同スタジアムで行われる。［志村］チームのピンチを救ったの