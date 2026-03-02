【モデルプレス＝2026/03/02】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月1日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『＃みちょパラ』（ニッポン放送／毎週日曜22時30分〜）に出演。夫でタレントの大倉士門が「大好き」だという女性芸能人を明かした。【写真】みちょぱのイケメン夫が「学生の頃から大好き」な女性芸能人◆みちょぱ、夫・大倉士門の好きな女性芸能人明かす大倉が先日参加した「京都マラソン2026」について話題にな