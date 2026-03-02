「なんだか疲れが抜けない」――そんなときは、腸の状態が関係している可能性も。腸粘膜のバリア機能が低下する〈リーキーガット症候群〉について、腸活ドクター・郄畑宗明先生に教えていただきました。「腸もれ」＝リーキーガット症候群って何？腸のバリア機能が低下し、全身の不調を引き起こす症状のこと「リーキーガット症候群」は正式な病名ではなく、腸粘膜のバリア機能が低下した状態をさします。腸の上皮細胞間のすき