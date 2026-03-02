（資料）岡山・笠岡市空撮 民間の信用調査会社、東京商工リサーチ福山支店によりますと、岡山県笠岡市笠岡の旅行業、井笠観光が2月26日までに事業を停止し、破産申請の手続きに入ったということです。 井笠観光は、井笠鉄道（旅行自動車運送業、2012年11月破産開始決定）から2007年に事業を譲り受け、旅行業を行っていました。市内の小学校の修学旅行を一手に引き受けるなどしていて、2008年3月期には5億4800万円の売