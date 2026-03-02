アジア株香港株大幅安、米利下げ期待後退原油高騰インフレ加速懸念 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 26181.82（-448.72-1.68%） 中国上海総合指数 4163.01（+0.13+0.00%） 台湾加権指数 35275.02（-139.47-0.39%） 韓国総合株価指数 6244.13（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 9185.60（-13.00-0.14%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80234.25（-1052.94-1.30%） アジア株は下落、米